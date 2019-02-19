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﻿打工仔﻿﻿放假遭上司WhatsApp轟炸﻿

2019-02-19 列印
■有打工仔控訴曾在放假收到上司傳來逾一千個訊息。
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　　近日就有零售業打工仔在網上發文，指放假期間不斷被上司「炸WhatsApp」，令他深受壓力，直指上司精神虐待。

　　該樓主在連登討論區發帖，指一個共四人的WhatsApp工作群組，上司是中年已婚婦女，內文指：「新手返retail返到似看護，放假都要lur住唔重要嘅嘢覆都算，仲要係咁炸WhatsApp……」

　　他又指，不但在放假時接到該名上司的責罵訊息，並被警告「小心年頭衰到年尾」，更發出逾一千個「應機啊」的訊息，追問他為何不回覆，並要求他馬上回覆，令他大感壓力。

　　不少網民表示感同身受，「以前電話震都會心跳加速驚一驚，幾年後電話都仲係校無聲無震」。

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