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馬會澄清從未參與高雄賽馬發展

2019-02-19 列印
　　台灣高雄市長韓國瑜日前接受訪問時透露，香港賽馬會「主動關心高雄賽馬」已協助他們「打造了一個需求表」，包括土地、空間及設施等需求。

　　馬會昨再發聲明澄清，重申「本會從沒有跟高雄市政府就他們發展賽馬的計劃進行討論；本會也沒有參與任何相關的工作，包括韓國瑜市長所提及的土地、空間及設施等需求評估。任何馬會前僱員就高雄賽馬發展的參與及工作，以及他們所提供或可能提供的意見，僅屬有關人士的個人參與及意見，並不代表馬會。」

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