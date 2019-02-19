長洲搶包山明起接受報名

搶包山選拔賽分初賽和複賽，以最短時間完成初賽的二十四名參賽者（包括最少六名女參賽者）即可入圍，躋身同日舉行的複賽，爭奪十二個決賽席位（包括最少三名女參賽者）。
十二名成績最佳的選手將參加於五月十二日晚十一時半至翌日凌晨零時四十五分舉行的「搶包山決賽」。
市民可於本周三起到康樂及文化事務署各區康樂事務辦事處或離島區各體育館索取比賽章程和報名表格，亦可從康文署網頁（https://www.lcsd.gov.hk/tc/index.html）下載表格和章程。
一名香港女子向台灣一貓舍訂購三隻白毛波斯貓，交易不成功，其後她涉多次借宿貓舍，熟知環境後，疑本月五日帶鎅刀入舍，偷走兩隻合共值新台幣三十六萬元的波斯貓，並藏在懷中佯裝孕婦，偷偷出境台灣，成功入境香港。...
2019-02-19
英國《金融時報》引述消息人士報道，英國政府認為在未來5G網絡中使用華為設備的風險可以降低。 報道引述兩名熟悉英國國家網絡安全中心決策的消息人士，報道指，英國國家網絡安全中心已得出結論，認為有很多方法可以控制在5G網絡中使用華為設備的風險。又指該中心對華為有獨特的監管及了解。由中心主管領導的華為網絡安全評估委員會去年發表報告，提出有關軟件工程及安全的關注，預料華為將會加以處理；相信委員會下一份報告亦將嚴厲批評華為未能回應有關設備及供應鏈風險等要求。報道又指，中心或會在提交政府的報告中，建議局部限制5G網絡，以及使用不同供應商。 據消息人士稱，由於英國可以透過五眼聯盟成員身份，...
2019-02-19
「特金會」於本月在越南河內舉行，南韓媒體昨天報道，金正恩今次訪問越南相信會乘坐專機「蒼鷹一號」。 本月底，美國總統特朗普將於越南河內會見北韓最高領導人金正恩。在剩餘九天之內，韓聯社等媒體報道，金正恩乘坐專機「蒼鷹一號」到越南的機會最大。 據報，河內距離平壤有二千七百六十公里，外界猜測金正恩可從三個途徑到達越南河內。一是乘坐專機「蒼鷹一號」直飛，二是乘搭專用列車，但必須費時六十小時，三則是沿用第一次在新加坡「特金會」的方法向中國租借大型飛機。目前相信金正恩今次訪問會乘坐專機「蒼鷹一號」。 蒼鷹一號是金正恩的專機，該專機型號是由烏克蘭所設計的安托諾夫一四八型（An-148）客機...
2019-02-19
名仕花園位於跑馬地的內街，環境旺中帶靜，市場現有一個單位放售，實用面積517方呎，內櫳工整實用，裝潢時尚簇新，廳內外望附近樓景，而房間則可享有山光道公園及東半山山景，綠意盎然，適合喜好寧靜的用家。 ...
2019-02-19
醞釀多時的大灣區規劃正式出台，國務院昨日印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，規劃涵蓋近期至2022年，屆時國際一流灣區和世界級城市群框架基本形成；遠期展望到2035年，屆時基本實現區內市場高水平互聯互通...
2019-02-19
利物浦副隊長占士米拿近兩場英超出任右閘即貢獻兩次助攻，這名三十三歲老將矢言為助球隊爭標，改打任何位置也義不容辭。紅軍今晚歐聯十六強首回合續有此子助攻助守，有力於主場擊敗拜仁慕尼黑先拔頭籌，主勝無問題。 （Now643、有線616、656台周三凌晨4:00直播） 阿歷山大阿諾特及祖高美斯等今季輪流受傷，紅軍主帥高普不時將占士米拿移到右閘，後者在該位置亦表現出色，對上兩場聯賽各自交出一次助攻。 事實上，這名前英格蘭國腳更以九次助攻成為去季歐聯助攻王，他直言：「領隊的要求我一定會努力完成，我永遠將球隊利益放在首位。」 拜仁今季作客失色 相反拜仁今季作客成績反覆，近三場各賽...
2019-02-19
號稱日本最大主題樂園的豪斯登堡（Huis Ten Bosch），位於九州長崎縣（Nagasaki）境內，主打荷蘭花色之餘，近年更加入不少電子及浪漫元素，好像今個冬季便推出世界最長的光影噴水表演及夢幻河...
2019-02-19
今日是有中國情人節之稱的元宵佳節，下月便64歲的任達華(華哥)前日現身旺角花墟揀花送畀老婆琦琦及前世情人任晴佳（Ella），適逢其中一間花店發起為奧比斯飛行眼科醫院籌款，一向有善心嘅華哥二話不說捐錢兼...
2019-02-19
漁護署發表諮詢文件，就如何提升郊野公園及特別地區的康樂功能，收集公眾意見。這個取向值得公眾大力支持，尤其香港人均居面積愈來愈細，加上工作壓力有增無減，公餘走到郊野，是一件賞心樂事，也是難得的親子活動。當局應該按民意取向，準備投入更多資源，擴大郊野公園的露營場地和康樂設施，滿足市民需要。 目前香港約有四萬四千三百公頃土地被劃定為郊野公園及特別地區，是大自然生態重地，而部份有行山徑和露營設施的地點，亦是市民郊遊行山的好去處。政府去年委託顧問研究並訂出四個優化方案，包括建議將郊野公園遊客中心提升為遊客服務中心，以及為受歡迎的營地引入預訂系統及加強管理等。市民是用家，當局先諮詢民意...
2019-02-19
周日起在港客串三個月的廿一歲澳洲騎師貝力斯，昨晨在馬會高層陪同下與傳媒見面。貝力斯出生自賽馬世家，父親是前騎師和練馬師，兄長亦是騎師，故自幼便與馬為伍。而貝力斯除在澳洲出賽，亦曾在英國、美國和阿聯酋上陣，經驗甚豐富。他表示能夠來港客串絕對是一個自強的好機會，而年多前已曾來港觀賽，前日亦有入場欣賞大賽，如今終有機會在港披甲，自言充滿期待。 貝力斯又表示，來港前已先向柏寶和岳禮華，以及練馬師希斯取經，了解到在港要爭取好成績須全力以赴，故已準備妥當迎接挑戰。他今早會開操，周日賽事暫獲四匹座騎，計為摩廄「海翡翠」和「美麗動力」，羅廄「神州福星」與葉廄「盛勢」。 馬場浮世繪
2019-02-19