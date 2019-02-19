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長洲搶包山明起接受報名

2019-02-19 列印
　　在長洲舉行的一年一度搶包山比賽將於五月十二日晚在北帝廟遊樂場足球場舉行，合資格市民可於明日起報名，截止日期為三月二十日。

　　搶包山選拔賽分初賽和複賽，以最短時間完成初賽的二十四名參賽者（包括最少六名女參賽者）即可入圍，躋身同日舉行的複賽，爭奪十二個決賽席位（包括最少三名女參賽者）。

　　十二名成績最佳的選手將參加於五月十二日晚十一時半至翌日凌晨零時四十五分舉行的「搶包山決賽」。

　　市民可於本周三起到康樂及文化事務署各區康樂事務辦事處或離島區各體育館索取比賽章程和報名表格，亦可從康文署網頁（https://www.lcsd.gov.hk/tc/index.html）下載表格和章程。



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