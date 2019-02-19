  • 2019年2月19日 星期二
  • 19º
  • 96%
熱門： 大灣區廚師腸公屋男中環灣仔繞道關愛座

日報新聞 > 港聞

檢作案工具及三千美元贓款 ﻿愉景灣獨立屋遇竊﻿﻿迅拘內地漢﻿

2019-02-19 列印
Previous Next

　　大嶼山愉景灣一獨立屋發生爆竊案，幸鄰居外籍女友人及時發現獨立屋後門被撬毀報警，警員接報迅速趕至兜截，在附近截獲一名內地男子，在其身上檢獲一批爆竊工具及三千美元等贓物，以涉嫌爆竊將其拘捕及帶署調查。

　　現場為愉景灣海澄湖畔路一座獨立屋，警方表示，前日下午二時許，一名三十八歲外籍女子報警，指其鄰居友人的獨立屋後門遭人撬開，屋內有搜掠痕迹，懷疑被賊人潛入爆竊。

　　警員接報迅速到場，並在附近兜截可疑人，未幾截獲一名三十歲姓劉內地漢，並在其背囊內檢獲兩枝鐵筆、三對手套、一個口罩及三千美元。該內地漢未能講出有關現金來源。警員事後聯絡獨立屋戶主折返點算後，證實屋內有損失三千美元，經調查後相信有關疑人剛在獨立屋爆竊，以涉嫌爆竊將其拘捕，連同證物一併帶署。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd