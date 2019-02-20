﻿內地嚴打 禁煉冰毒 帶咳水北上 一支都拉人

內地為打擊利用咳藥水提煉冰毒，嚴打攜帶含有關成份咳藥水入境，近期有人僅攜一支咳藥水經陸路口岸往深圳，其間被捕，被控走私毒品罪。有深圳關員私下證實，除非持有醫生紙，證明屬於自用，否則攜帶一支入境內地亦會被捕。有本地藥房代表擔心，市民因病攜帶咳藥水旁身，過關時亦被捕，呼籲藥房職員售賣藥水時提醒消費者。記者：陶法德



攜帶一支咳藥水北上過關，隨時被控走私毒品入獄。近期水貨客社交群組流傳一張相片，為深圳皇崗海關緝私分局今年一月四日發出的拘留通知書，內容稱鄭XX涉嫌走私毒品罪，已遭刑事拘留，被羈押於深圳市第四看守所。



消息人士稱，被捕者從本港攜帶一支咳藥水前往深圳，過關時遭深圳海關發現並被拘捕，現正等待執法部門調查，很可能要上庭受審。有水貨客透露，被捕者為香港男子，但未獲證實。



據悉，內地毒販近年覷見在香港藥房可輕易購得含毒品成份的咳藥水，於是透過水客，代購含有鹽酸麻黃鹼（Ephedrine Hydrochloride）成份的咳藥水，以螞蟻搬家方式偷運往內地，用作提煉冰毒，又購入和轉售含鴉片類成份可待因（Codeine）、可當毒品飲用的咳藥水圖利，當局獲悉後雖不時嚴打走私，但甚少拘捕「帶一支旁身」的港人。



記者日前以市民身份過關時查詢深圳關員，對方承認嚴打走私咳藥水，強調就算只帶一支也不允許：「除非有醫生紙，證明自用！」



須持醫生紙證明自用



翻查多款被禁止攜帶往內地的咳藥水，部份可從藥房購得，購買不受限制，部份則有規限，其中一款同時含有鹽酸麻黃鹼和可待因，衞生署藥物辦公室規定，藥房只可在有註冊藥劑師在場及在其監督下出售，但記者日前於上水一家藥房，藥劑師不在場也成功購得，顯見內地「代購」也可輕易購買，再走私往內地。



港九藥房總商會副會長劉愛國表示，內地一直嚴禁部份咳藥水入境，擔心「帶一支都拉」，會令一些因病攜咳藥水旁身的市民過關時無辜被捕，因此會呼籲屬會藥房負責人，盡量在出售有關咳藥水時，提醒顧客不可攜帶往內地。



