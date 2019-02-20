指清潔工廁所進膳不衞生 食環遭網民狠批

有網民日前在社交平台上載圖片，指見到一名清潔伯伯在旺角公廁內打開飯盒食飯，情景唏噓，半天已吸引逾四千名網民留言，深表同情之餘，紛紛批評政府的外判制度剝削工人。食環署回應指，清潔工在公廁內進食是「不衞生亦不適當」，會勸喻他到合適地點進食。



食環署發言人指，涉事的清潔工為夜更外判員工，因工作時數較短，沒有一小時用膳時間，但有小休時間。發言人強調，他可於當值期間，在其工作的公廁值勤室、公廁旁的承辦商員工點名室兼休息室、或附近的公園小休及進食。據署方了解，該員工當時因附近公園太多人，所以選擇在公廁內進食。



不過，食環署的回應未能令網民滿意，有網民稱：「好似講這位清潔伯伯違規犯錯咁。」又有網民稱：「有得揀邊個會揀喺公廁食飯？講到是他自己揀咁」。



