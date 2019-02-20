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港去年增4.2萬單程證移民

2019-02-20 列印
　　根據政府統計處昨日公佈的數字顯示，去年年底香港人口的臨時數字為七百四十八萬二千五百人，與前年年底人口七百四十一萬三千一百人比較，增加六萬九千四百人，增長率為百分之零點九。

　　在六萬九千四百人口增長中，自然增長為六千七百人，其中出生人數為五萬三千七十人，死亡人數為四萬七千人。

　　移民增加的人口為六萬二千七百人，大部份是單程證新移民，佔四萬二千三百人，較前年的四萬七千人減少四千七百人。

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