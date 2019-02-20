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﻿美股中段升33點

2019-02-20 列印
　　美國周二股市中段向好，杜指報二五九一六點，升三十三點；納指則報七四九七點，升二十五點。滙控美國預託證券價格見六十五港元，跌一點一五港元；騰訊則見三百三十八點四四港元，升一點六四港元。紐約期金報每盎司一千三百四十點六美元，升十八點四美元；紐約期油則報每桶五十五點九八美元，升零點三九美元。
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