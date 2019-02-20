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泛民議員杯葛中聯辦春茗

2019-02-20 列印
■立法會主席梁君彥出席中聯辦元宵春茗。
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　　昨日，中聯辦在西環中聯辦大樓舉辦春茗，宴請全體立法會議員，建制派議員應邀出席，泛民主派議員則全體杯葛。立法會主席梁君彥對泛民主派議員缺席感到遺憾，又稱：「如果是為香港市民表達意見，我虎穴龍潭都會去！」

　　對於泛民主派議員全體杯葛出席，梁君彥表示遺憾，形客今次是很寶貴的溝通機會，相信機會不會只有一次，又指全體立法會議員能夠反映香港市民多元化意見，讓中聯辦向不同部委反映，他希望議員日後能抓緊機會為市民發聲。

　　被問到會否建議中聯辦不要安排在中聯辦大樓與議員會面，梁君彥指設宴地點應客隨主便，「如果是為香港市民表達意見，我虎穴龍潭都會去！」他強調並非「有入無出」，香港是法治地方，議員不應計較會面地點。

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