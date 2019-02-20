內地電競界領軍人物斥逾千二萬濠江辦世界賽

電子競技（eSports）過去幾年在中國火速發展，並被納入二○二二年杭州亞運的正式比賽項目。有市場調查推算，中國電競業今年將創造超過二億美元收入，成為世界第二大電競市場。內地知名電競公司「秦奮電競」，今年與上海耀宇文化傳媒旗下的Mars耀宇傳媒聯手，在澳門百老匯舉辦全球最受歡迎遊戲之一「DOTA 2」的「2019 MDL 國際精英邀請賽」。創辦人秦奮說︰「今年正好是澳門回歸中國二十周年，在澳門舉辦這次國際化賽事，能夠彰顯國家的強勢，讓世界聽到中國電競的聲音。」三十出頭的秦奮是電競界新一代領軍人物。今次他不惜工本，總投資額達一千二百多萬元人民幣，邀請來自世界各地的頂級戰隊參戰。秦奮希望帶領中國電競走向國際化，讓世界上更多粉絲感受到中國電競的實力。



去五年吸引不少電競迷觀看的「MDL國際精英邀請賽」，一直是國際知名的「DOTA 2」重要賽事。以去年長沙MDL賽事為例，累計超過十億次直播觀看。



踏入一九年，MDL國際精英邀請賽移師可容納近三千人的澳門百老匯舉行，三日賽事的門票被全球電競迷瘋狂搶購。「門票開售十分鐘就差不多賣完，證明大家對比賽關注相當高。有些朋友問我有沒有辦法買票，我也只有三十張貴賓席的票送給好朋友。」秦奮笑說。



今次比賽受到電競迷期待，全因八隊參賽隊伍粒粒皆星，當中包括三支世界冠軍級人馬Evil Geniuses（EG）、有天才選手Miracle坐鎮的Team Liquid，以及來自中國的Invictus Gaming（IG），將與PSG.LGD、VP、VG、EHOME及RNG決一高下。



秦奮信心爆棚說︰「這次參賽隊伍全部是內地和外國的頂尖DOTA 2強隊，肯定會是連場精采對抗賽，必定能帶給現場觀眾感官上的刺激。」



比賽設計融入澳門元素



今次比賽的整體設計，融入了澳門本地文化特色，佈置經過精心設計，當中有很多新突破，包括加入了與觀眾互動的環節。秦奮電競首次與Mars耀宇傳媒合作舉辦MDL賽事，秦奮直言看中對方舉辦DOTA 2賽事的豐富經驗，並且有國際專業水平，遊戲本身在中國亦有極大影響力，「第九屆DOTA 2國際邀請賽（TI9）今年將會在上海舉行，對我們來說這次MDL是一次很好的機會，也是秦奮電競國際化佈局的第一步！」



