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觀龍樓縱火案　官倡房協檢討調遷安排

2019-02-20 列印
　　三年前西環觀龍樓發生引致四死嚴重火災，兩戶人疑因噪音問題有所糾紛，一家三口疑遭住在對面的獨居漢放火，不幸喪生，該名涉嫌縱火的獨居漢同樣命喪火海。死因庭昨作出裁決，死因裁判官高偉雄對房協作出一項建議，認為須檢討現時對租戶的調遷安排。

　　因爬外牆逃生，而失足墮樓喪命的男住戶黃志強（二十六歲），被裁定死於不幸。其妻吳倩欣（二十五歲）及女兒黃依琳（三歲半），兩母女被裁定為不合法被殺，源於有人縱火而她們未能逃生，因嚴重燒傷及吸入濃煙致命。

　　另一名死者許偉忠則被裁定死於自殺，於其單位內自焚，但不知他是否在精神紊亂情況下自焚。

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