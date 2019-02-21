﻿當局接納覓地八選項 議員拒撐 收高球場建屋 恐地區交通逼爆

政府公佈全盤接納土地供應專責小組八項覓地優先選項建議，包括局部發展粉嶺高爾夫球場三十二公頃土地、加快發展棕地、以及交椅洲人工島研究等。對於收地會否面對司法覆核挑戰，發展局局長黃偉綸表示政府會坦然面對。香港高爾夫球會對政府做法，表示極度遺憾。民建聯亦指政府計劃擴闊或改善高球場道路，是低估未來發展帶來的交通壓力，恐會逼爆，相信地區人士很難接受。



政府宣佈全盤接納土地供應專責小組所提八項建議，包括局部發展粉嶺高爾夫球場三十二公頃土地、加快發展棕地、釋放私人農地，並在交椅洲推行約一千公頃填海計劃等。發展局局長黃偉綸表示，政府對「明日大嶼」提出填海千七公頃的願景不變，但現階段先聚焦交椅洲填海。



政府同意局部發展粉嶺高球場位於粉錦公路以東三十二公頃土地，那裏包括停車場和舊場八個洞，亦有古樹和古墳。政府決定在這土地發展公營房屋，待二○二○年八月土地租約期滿後，設三年特別過渡安排，估計最快五年內由「生地」變「熟地」，二○二四年可建屋，並有信心單位數量會高於早前評估的四千六百個。至於球場餘下一百四十公頃用地，政府並無計劃改變用途。發展局稱，將加快發展位於古洞北／粉嶺北、洪水橋及元朗南新發展區的三百四十公頃有潛力棕地，研究在棕地興建多層樓宇之可行性。至於郊野公園邊陲地，鑑於民意，政府不會繼續尋求改變用途。



喜靈洲700公頃填海 有待再諮詢



黃偉綸承認，要大規模造地，必須靠填海，政府將進行交椅洲一千公頃人工島的研究，料可建十五萬至二十六萬伙，七成為公營房屋，並將人工島發展成第三個核心商業區，提供約二十萬就業機會。至於喜靈洲七百公頃填海計劃，會在適當時候再就作諮詢。



被問收回土地會否面對司法覆核挑戰，黃偉綸表示會尊重不同人士司法覆核的權利，政府亦會坦然面對。香港高爾夫球會對政府收回三十二公頃土地，表示極度遺憾，指這個決定是一個民粹、政治化的決定，是把房屋及體育放於對立面。香港高爾夫大聯盟召集人劉家樂批評官員缺乏體育常識和國際視野，不文明和一意孤行。香港高爾夫球總會表示非常遺憾，收地是「極為嚴重不可逆轉的損失」。環保組織長春社指應考慮措施保護場內樹木，「這些樹的體積和樹齡比較大，要想想有甚麼比較好的措施做保育，保護整個林地。」



立法會議員謝偉銓就指，收回部份高球場作房屋發展亦無可厚非，但必須兼顧生態、歷史建築及樹木保育，以及交通社區配套，避免政治化或民粹主導。



民建聯認為，高球場三十二公頃土地相等於四個粉嶺清河邨，若全面發展，以公營房屋為主，估計總單位數量可達二點五萬個，容納人口達七、八萬。以當局只計劃擴闊或改善約二百米道路，是低估發展帶來的交通壓力，民建聯「不收貨」，相信地區很難接受。