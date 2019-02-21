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﻿土地供應督導委員會職權擴大

2019-02-21 列印
　　發展局局長黃偉綸表示，由財政司司長領導的土地供應督導委員會的組成和職權範圍將會擴大，包括採取以願景和具前瞻性的方法重新評估土地需求，訂立土地儲備目標，督導以基建帶動發展及創造容量的方式，進行規劃和提供策略性運輸基建設施的工作。

　　黃偉綸又指，政府一直以提供足夠空間以應付預期的人口增長和配合已承諾的設施供應標準為目標，今後亦應以建立土地儲備為目標。因此，規劃署應獲賦權作更進取的土地需求預測，在更新土地供求情況的推算時納入土地儲備的概念。

　　黃續稱，政府會繼續多管齊下建立土地儲備；土地供應策略應包括及早展開一切所需的影響評估及研究，並預留空間。
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