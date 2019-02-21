﻿土地供應督導委員會職權擴大

黃偉綸又指，政府一直以提供足夠空間以應付預期的人口增長和配合已承諾的設施供應標準為目標，今後亦應以建立土地儲備為目標。因此，規劃署應獲賦權作更進取的土地需求預測，在更新土地供求情況的推算時納入土地儲備的概念。
黃續稱，政府會繼續多管齊下建立土地儲備；土地供應策略應包括及早展開一切所需的影響評估及研究，並預留空間。
政府公佈全盤接納土地供應專責小組八項覓地優先選項建議，包括局部發展粉嶺高爾夫球場三十二公頃土地、加快發展棕地、以及交椅洲人工島研究等。對於收地會否面對司法覆核挑戰，發展局局長黃偉綸表示政府會坦然面對。...
2019-02-21
一百零二歲的中共自由派元老李銳告別儀式，昨天早上在八寶山革命公墓舉行。李銳遺體蓋黨旗，習近平、李克強等中央領導人亦有送上花圈。場內派發李銳夫人張玉珍的感謝信，稱李銳生前希望百年之後葬在湖南平江老家，回到父母身邊。她還希望外界不要再「消費」李銳。 李銳告別儀式於八寶山革命公墓東禮堂舉行。門口沒有橫幅和姓名，很多市民前來悼念，大部份是老人，眾人亦自攜鮮花。有別其他領導人的告別儀式，現場不准拍照，也沒有派發李銳生平。李銳遺體覆蓋黨旗，國家主席習近平、總理李克強、中央組織部部長陳希、前總理朱鎔基等亦有送上花圈。 遺孀促外界勿消費丈夫 場內派發李銳夫人張玉珍的感謝信，信中寫道，由於李...
2019-02-21
英國時尚品牌Burberry一款連帽衣的繩結設計酷似上吊的套索，引發爭議，連Burberry的模特兒都批評這款設計極為不妥，指「自殺不是時尚」。Burberry事後公開道歉。 發出抗議的模特兒甘迺迪（Liz Kennedy）替Burberry於上周日舉行的倫敦時裝周行天橋，雖然她沒有穿上這件爭議性連帽衣。但她表示對於參加這場表演感到「羞恥」，看到那件衣服，讓她回想到家人自殺的過往，相當不好受。 甘迺迪發出批評後，Burberry的網站與社交帳號已經移除這件衣服的相關宣傳照。Burberry創意總監蒂希（Riccardo Tisci）事後發表聲明致歉說：「對於時裝表演上的某件...
2019-02-21
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，中原資深區域營業董事趙鴻運稱，鰂魚涌太古城海天閣低層H室，面積760方呎，3房連套房間隔，原先叫價1800萬，減價至1380萬易手，呎價18158元，原業主於0...
2019-02-21
近期頻頻有「大刁」的領展（823），昨天又公佈進行首個深圳收購計畫，以66億元人民幣買入位於深圳福田核心商區的新怡景商業中心，領展將以內部資金或現存借貸安排來支付交易作價。上述物業除成為領展於深圳首個...
2019-02-21
車路士前鋒基奧特在歐霸特別醒神，分組賽至今共入五球。此子在今晚三十二強次回合主場對馬模前，更公開呼籲全隊要團結一致，今仗勢以入球助藍獅繼首回合後再下一城，以強勢晉級，讓球主客和讓兩球「主勝」可取。（Now643台、有線656台、616台周五凌晨4:00直播） 近期藍獅陷入低潮，近五仗各賽事只得兩勝三負劣績。幸好他們在歐霸繼續神勇，上周三十二強首回合就憑巴克里及基奧特各入一球，2:1作客挫瑞超馬模，今戰回到主場可看高半線。前鋒基奧特同時呼籲隊友不要被近期的內訌及負面新聞困擾：「我在職業生涯一直要處理壓力。在這個時刻，你必須團結起來，保持樂觀態度。」藍獅在這項盃賽慣例會...
2019-02-21
英國McLaren上周邀請筆者飛到美國Arizona，試駕兩款開篷超跑，包括快將於3月在港開售的720S Spider，以及這輛以賽道快飆享樂為本的限量版600LT Spider。文、部份圖片：彭志揚...
2019-02-21
王晶監製、TVB熱播劇集《荷里活有個大老千》，自播出以來一直廣受觀眾歡迎，該劇的演員陣容鼎盛，當中包括老戲骨鄭則仕，王晶的女兒王子涵則在劇內飾演他的女兒丁小雨（砵仔糕）。王子涵自15年簽約TVB後首當...
2019-02-21
本港公共醫療服務，多年以前曾被喻為勞斯萊斯式，但近年服務供不應求，已經失去這個美譽，反過來問題不少。最近冬季流感高峰期公院逼爆，前線醫護人員壓力爆煲，既凸顯人手短缺問題嚴重，而病人輪候診治時間亦愈拖愈長，苦不堪言。當局不能夠在一時三刻增加醫療服務名額，必須跳出思想框框，尋求新的解決方法。 昨天有網民在社交平台發文，慨歎父親患上坐骨神經痛及骨刺，每日須吃藥鎮痛，到公立醫院門診部求醫，竟排期三年才能見到醫生，他質疑若要接受手術，更加遙遙無期！這網民反問港府：「係咪想叫晒我哋啲香港人去大灣區睇醫生？」 網民口出怨言，可以理解，但當局對其提議，不應當作晦氣話，應作深入研究，探討其可...
2019-02-21
剛周日頭場賽事，賽後競賽小組就「君臨大地」跑過千二米處後的跑法而查問騎師黃皓楠，最後小組告誡黃皓楠，指他當時雖然已盡力執行策騎指示，但鑒於當時距離直路彎尚遠，而且馬群在該階段相對分散，他決定將「君臨大地」移離內欄時實屬過早。由此可見，騎師即使要遵照策騎指示在陣上發揮，也要懂得隨機應變。 如果以上述一場作標準的話，則在二月十日尾場賽事中，「最新鮮」在過了八百米處後不久的騎法也值得被查問。 該場前段步速甚快，首六百米段速已快達三十四秒七一，到了入彎時前領馬的速度也未見減慢，本來沿欄而馳的「最新鮮」大可繼續守在內欄，再待片刻才找空位上前，但事實上「最新鮮」卻一早被移出，結果整段直...
2019-02-21