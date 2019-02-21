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【拔萃女書院校長講座】培養孩子多元智能 迎接未來大趨勢

2019-02-21 列印
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　　隨着全球科技創新踏入新階段，新一代的國際人才要理解資訊和知識，更要有自發行動跟參與，香港教育又如何回應新趨勢？不妨現場聽從事教育近30年的拔萃女書院劉靳麗娟女士校長怎樣拆解這個課題。詳情：https://goo.gl/YdzpR1
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