﻿保安倒臥大廈天台﻿﻿頭臉有傷疑遭謀殺﻿

尖沙嘴一大廈天台昨日早上被揭有男保安員昏迷倒地，身旁有血漬，面部和頭部均有傷痕，送院搶救後終告不治，西九重案接手調查，初步認為有可疑，現場消息指死者與人有債務糾紛，本身有情緒病，須定期服藥。



現場是尖沙嘴漆咸道南二十七號海景大廈，昨早近七時，一名五十歲男保安員被發現在十五樓天台廁所內昏迷。救護員到場將事主送伊利沙伯醫院搶救，惜返魂乏術。



警方翻查大廈閉路電視錄影，發現死者於凌晨一時十分進入電梯上樓，之後再無落樓影像。



現場天台有血跡及死者的眼鏡，警方用膠桶及安全帽蓋住保存待查，初步檢視死者身上有多處傷痕，主要集中在頭部，同時面部有瘀傷。警方隨後聯絡到死者胞妹到來協助，她驚聞噩耗哭叫：「唔好嚇我呀。」



據現場消息透露，死者招志文，五十歲，未婚，有一弟一妹，獨居於土瓜灣馬坑涌道一間父母留下的物業，是一名兼職保安員，由管理公司指派到不同大廈當值，返夜更晚六點半至早六點半，在海景大廈上班僅一個月。



患情緒病多年



死者弟婦稱，死者有三十年以上的情緒病記錄，有定期覆診服藥，沒有暴力傾向，偶爾不快時會在家大叫發洩情緒，無聽過他與同事不和。死者年少時讀書成績優良，性格內向孤僻，無拍過拖，無不良嗜好，喜歡執膠樽回家，但家中並不凌亂，死者一直沒有穩定工作，不斷轉換不同工作。



弟婦指，死者經常與弟弟談電話，出事前一晚也有，間中會向胞弟借錢，對上一次是二百元，弟婦稱：「有時見到他無飯開，家中柴米油鹽都無。」但每當胞弟查問他為何缺錢時，他經常稱聲借了錢給別人，但不願透露借了給誰及金額多少，也拒絕弟弟代為出頭追債。



