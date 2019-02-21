  • 2019年2月21日 星期四
  • 21º
  • 96%
熱門： 關愛座粉嶺高球場潮濕沈月方東昇

日報新聞 > 港聞

墮網戀騙局 屯門男失12萬

2019-02-21 列印
　　又有港男墮糖衣陷阱！屯門一名二十三歲姓趙男子，早前透過通訊應用程式結識一名女子，對方多次要求事主購買共近十二萬元點數卡，得手後銷聲匿跡，事主始知墮「美人計」騙局，昨凌晨二時許在屯門兆康苑寓所報案求助；警方正調查案件，暫未有人被捕。

　　姓趙男子報案，指早前透過通訊應用程式結識一名女子。其間對方施以甜言蜜語，多次要求趙代為購買共約十一萬七千元的點數卡。惟其後趙多番聯絡對方不果，始從「溫柔鄉」中驚醒，疑受騙；警員經初步調查後將案件列作以欺騙手段取得財產處理，交由屯門警區刑事調查隊跟進偵辦，暫未有人被捕。

　　對上同類騙案發生於去年十二月。土瓜灣譚公道一名十六歲純情少年報案，指早前透過手機交友程式網遇「美少女」後，被對方「灌迷湯」，多次替女方購買共逾七萬元點數卡，女方得手後卻去如黃鶴。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd