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帳委會促食安中心檢討工作流程

2019-02-21 列印
　　立法會政府帳目委員會發表報告，揭示食安中心在食物安全風險評估、處理食物事故及投訴等方面，工作表現不足，認為不可接受。立法會政府帳目委員會主席石禮謙建議，食安中心檢討工作流程和處理投訴的方式，以及檢討現有工作指引、編制和人手。

　　食安中心在二○○四年三月進行全港性食物消費量調查，當時調查延誤了四十二個月才完成，而且回應率不足。石禮謙指，食安中心在二○一七年五月再次進行調查，但未有吸取教訓，帳委會認為不可接受，對此感到遺憾。他促請食安中心檢討工作流程和處理投訴的方式，他建議利用資訊科技記錄資料和印發管理報告，增監察作用。

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