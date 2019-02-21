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旺角貼紙相店月底結業

2019-02-21 列印
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　　不少八、九十後也許都到過商場的貼紙相店舖，跟情人、好友或子女影過貼紙相留念。但隨着智能手機普及化，隨時隨地可以玩自拍，又有各種app配合自製貼紙相，貼紙相行業早已風光不再。

　　在本港剩下兩間分店的「青春無限貼紙相城」在其社交平台專頁宣佈，於旺角瓊華中心的分店將於本月二十八日結業，碩果僅存荃灣分店。

　　不少網民大感不捨，紛紛留言相約朋友一起去旺角店影貼紙相，尋回集體回憶。

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