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﻿病父公院排期﻿網民歎等﻿三年﻿

2019-02-21 列印
■網民控訴患病父親，到公立醫院求診要等三年才能見醫生。
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　　香港公立醫院服務超出負荷，新症輪候時間愈來愈長，近日有網民於社交平台發文，大歎患有坐骨神經痛及骨剌的父親，到公立醫院求診要等三年才能見醫生，反問是否要帶父親到大灣區看醫生？有網民直指：「公立醫院等得耐，不以為奇。」、「香港地無錢千祈唔好病。」

　　有網民於社交平台發文，稱其父患有坐骨神經痛及生骨剌，病情嚴重，嚴重到每天都要吃止痛藥才能止痛及行路，後來到廣華醫院門診排期後，發現要排期到二○二一年十月才能見醫生。

　　事主在帖文反問如果在公立醫院見醫生亦需等候三年，遑論為父親安排手術，豈不是遙遙無期。另外，他亦怕父親捱不到三年後才見醫生，反問政府：「係咪想叫我哋香港人去大灣區睇醫生？」

　　不少網民留言指：「公立醫院出名要等，唔係新聞。」、「所有人都係要等幾年。」，更有人直言：「香港地無錢千祈唔好病。」

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