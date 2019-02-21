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公院擬設跨境轉診試點　林鄭：方便內地港人

2019-02-21 列印
　　《粵港澳大灣區規劃綱要》出台，其中在醫療方面提出研究開展「非急重病人跨境陸路轉運服務」，探索在指定公立醫院開展跨境轉診合作試點。行政長官林鄭月娥昨在立法會接受議員質詢時，澄清安排為的是方便香港人。

　　有指北區醫院逼爆，議員郭家麒在會上批評有關安排影響及加重香港醫療體系負擔，問林鄭有否諮詢當區醫護人員的意見。林鄭回應指，必須要澄清有關安排是針對非急重病人，「不要排斥他們回香港求醫」，強調措施是便利港人返港求醫安排。同時林鄭重申香港在大灣區的優勢是擁有國際城市地位及聲譽，相信大灣區是一個好機遇，令香港繼續成為國際城市。

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