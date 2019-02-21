預算案傳增撥六億改善醫護待遇

前線醫護流失情況嚴重，昨日有指新一份預算案將建議新增約六億經常性開支，作短期措施改善醫護人員待遇，包括額外津貼等，病房助理等支援服務員亦獲加薪，具體幅度要由醫管局安排。未待預算案，醫管局昨已與病房助理等支援職系員工開會，商討上調起薪點至百分之七，及為第三級員工加薪百分之二點五。



醫管局人力資源部昨傍晚聯同顧問，與病房助理等支援職系員工開會，討論薪酬調整。內容主要為調整三A及三B級員工支援人員，即病人服務助理、運作助理及行政助理等職位，其起薪點上調約百分之七，及為第三級員工加薪百分之二點五。



三A級及三B級員工包括病人服務助理、運作助理及行政助理等，現時三A級員工薪酬由萬三至萬五不等；三B級員工則由一萬至萬三左右。上調後，三A級起薪點會加至一萬四千；三B級起薪點則加至一萬二千；另外，現職的三A及三B級員工會獲加薪2.5%，短期措施料四月一日起生效。



昨日會面約兩小時，有出席之工會反對建議，稱局方今次只調高入職薪金，對現有員工不公平，且加薪亦應同時適用於第一、二助理。



醫管局稱會就有關薪酬調整向政府要求增加經常性撥款，至於昨日之薪酬架構檢討，局方稱會繼續聽取員工意見。有與會者透露，因為三A和三B的流失率最為嚴重，故獲「優先處理」以吸新血；至於現職者除一律加薪百分之二點五外，還有年度加幅，且各級數都有自己加幅，顧問意見稱「合共都有百分之八至九」，認為加幅不會低於新入職。



此外，消息指將發表的財政預算案，建議新增逾五億經常性開支，改善醫護人員待遇之短期措施，包括向醫護提供額外津貼，病房助理、抽血員等亦獲加薪。自去年底至今，第三度獲撥款五億紓困。



