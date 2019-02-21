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﻿西灣新觀星點下月開放﻿ ﻿環形座椅被批評人工化﻿

2019-02-21 列印
■西灣沙灘附近的小山丘設立新觀星點，下月初正式開放予公眾使用。
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　　漁農自然護理署宣布，與建築署合作於西貢西灣沙灘附近的小山丘設立新觀星地點，並設有環形座椅等設施，下月初正式開放予公眾使用。消息一出引來大批網民批評，指署方將郊野公園人工化，格格不入，並形容是「多此一舉」。

　　漁護署於官方社交平台專頁宣布，署方與建築署合作於西灣沙灘附近的小山丘設立新觀星地點，將於下月初向公眾正式開放。

採用人體工學設計

　　環形座椅能提供不同角度的視野，還考慮到人體工學設計，聲稱在椅上觀星會「比躺在平地觀星更舒適」。

　　帖文一出即引起不少網民關注，紛紛到專頁留言批評設施過於人工化，與郊野環境格格不入，「以後可以整一啲同自然環境配合一啲嘅設施嗎？其實喺郊外瞓喺度睇星，草地得㗎喇。」、「可以停止在郊野公園人工化嗎？這些東西跟保育完全無關，有時間的話多去捉垃圾蟲啦！」



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