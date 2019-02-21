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﻿美股中段升五點

2019-02-21 列印
　　美國股市連升兩天，周四出現回吐，杜指中段報二五八九六點，升五點；納指則報七五○五點，升十九點。滙控美國預託證券價格見六十六點○六港元，升零點○一港元；騰訊則見三百四十四點一港元，升三點一港元。紐約期金報每盎司一千三百四十八點三美元，升三點五美元；紐約期油則報每桶五十七點○六美元，升零點九七美元。
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