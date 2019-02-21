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酒店食用生蠔龍蝦 13男女屙嘔不適

2019-02-21 列印
　　衞生防護中心調查銅鑼灣皇冠假日酒店一宗懷疑食物中毒個案，年齡介乎二十四至四十二歲的六男七女，報稱本月十六日在該酒店內食肆享用自助晚餐，曾進食生蠔及波士頓龍蝦等食物後，分別約十四至六十一小時後，出現腹痛、噁心、發燒、腹瀉和嘔吐等病徵。

各人毋須入院

  涉及的十三人中的十人曾經往求醫，但各人無須入院。衞生防護中心指所有受影響病人情況穩定。衞生署已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。衞生防護中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。



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