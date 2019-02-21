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澳門機場下月起禁攜打火機

2019-02-21 列印
　　澳門民航局表示，將於三月一日起實施新的航空保安要求，包括禁止乘搭飛機的乘客以任何方式攜帶打火機，以及禁止，隨身或在手提行李攜帶收合後超過三十厘米的自拍棍、相機或錄影機三腳架和單腳架，必須以託運行李方式運輸，有關規定，將在澳門機場和直升機場實施。

逾30厘米自拍棍須託運

　　局方已更新了各航空口岸的宣傳告示牌和電子顯示屏內容，而澳門國際機場為了照顧吸煙人士，已在客運大樓禁區內的吸煙室安裝點火設備，乘搭航班的人士如欲吸煙，可在通過安檢手續後，前往吸煙室內使用相關設備。局方表示，新保安要求是經參考鄰近地區的相同做法，再經簡化手續和安全委員會通過而落實執行。

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