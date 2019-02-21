﻿童黨欺凌案﻿﻿四男女拒認罪﻿

去年天水圍發生童黨欺凌案件昨在西九龍法院續審。辯方盤問事主時稱，女被告曾細聲在事主耳邊稱「我其實想幫你」，並着她透露朋友電話。惟事主表明，當時女被告實際是想喚事主朋友「出嚟打交」。而女被告在會面錄影時提到，因怕兩女主謀發現自己欲幫事主，承認曾掌摑事主約五分鐘。



盤問下，事主認同女被告到場後曾着她穿回褲子，但就沒有扶她坐回石櫈。對於辯方指女被告曾致電予事主朋友到場，她認同當下女被告現身是救了她，「因為唔打電話，朋友唔會嚟」；但就不認同女被告令她「脫險」，事主表明「我記得佢有打過我」。裁判官嚴舜儀問事主，既然她表示不認識亦未見過女被告，何以知道她對自己施虐，事主沉默良久，最後表示不知自己會否看錯。



代表三名男童黨的律師指出，其中一名男被告曾阻止事主被打，亦有男生阻止女主謀打人時更遭人打了一拳。事主則一律表示不記得及不清楚。



