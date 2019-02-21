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目擊前車跣胎失控 女乘客緊張高叫竄紅

2019-02-21 列印
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　　有人或許為了成為網紅而扭盡六壬博出位，可惜事與願違，無心插柳，卻在網絡爆紅成為笑柄，事源網民莫振雄昨在社交平台群組「馬路的事討論區」上載影片，畫面所見，周二凌晨一時許，有私家車在屯門公路近汀九橋一段行駛，惟轉彎時疑跣胎失控，扭了幾個S字後，撞壆停低。

　　雖然私家車人車均無大損傷，小事一樁，但遭隨後車輛的車cam目擊全程，後車女乘客更肉緊地叫司機煞車，以免追尾撞上：「BB，BB，停呀停呀，BB，BB危險呀，停呀停呀。」直到尾隨司機成功停車，女乘客以一聲「呀！」作結，引起網民熱烈討論。

　　大部份網民都將重點放在後隨車輛的女客，有人笑稱：「錯重點，成條片淨聽聲唔睇畫面，係另一個故事」，又有網民稱：「可以做電話鈴聲」，亦有網笑指：「片尾女嘅『呀~』一聲，係完美嘅完結，完全發自內心同充滿感情，震撼心靈。」

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