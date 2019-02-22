﻿射殺當地導遊及旅客 槍匪劫秘魯酒店 一度挾持港團41人

兩個遠赴南美熱帶雨林香港旅行團共四十一人，一度成為武裝份子的人質，經歷生死半小時。秘魯東部本周二發生槍匪強佔豪華酒店事件，四十一名香港旅客和領隊與十多名美國遊客遭挾持，一名企圖求救的秘魯導遊被槍殺，另一名外國人死亡，香港遊客逃過一劫，只損失一部手機和一本護照。



事發秘魯東部馬德雷德迪奧斯大區（Madre de Dios Region）的茵卡特拉雷瑟瓦亞馬遜酒店，當地時間周二晚上八時二十分，十名委內瑞拉及哥倫比亞人組成的蒙面武裝份子闖入酒店，當時在場五十三名外國遊客，包括兩個香港旅團共四十一人和領隊，其餘住客則為美國籍。



搶走手機及護照



秘魯電視台播出閉路電視片段顯示，多名持手槍及步槍的蒙面歹徒搜掠酒店財物，有疑似酒店員工被持槍匪徒指嚇。歹徒殺害兩人，當中包括一名秘魯導遊，他企圖對外求救，另一死者國籍不明。挾持事件歷時半句鐘，匪徒搶奪財物後已逃去，當地警方正在追捕。



秘魯政府還未公佈兩名死者的身份，據當地報章透露，中槍身亡者為導遊里昂（León）。該區區長奧基穆拉表示：「我們對其去世感到遺憾，因他是該地區一位非常受人喜歡和知名的人物。」



中國駐秘魯使館協助



中國駐秘魯大使館即時啟動應急機制，聯繫秘魯警方、事發酒店以及當地旅行社等。據大使館官員透露，沒有中國籍遊客在事件中傷亡，僅有一人因護照被搶需要協助。



香港旅議會總幹事陳張樂怡表示，涉事旅行團包括捷旅假期的南美四國二十七天團，有十九名團友及一名領隊，另一團是尊賞假期，有二十名團友及一名領隊，全部人安全。捷旅假期兩名團友分別被搶去一本護照及一部手機，失去護照的團友正滯留當地，須補辦證件，希望趕及往巴西會合其他團友，否則將要從秘魯直接返港。尊賞假期全部團友已繼續行程。



涉事的茵卡特拉雷瑟瓦亞馬遜酒店（Amazon Reserve of Inkaterra）在亞馬遜偏遠地區，有三十五間生態豪華木屋。事後酒店發出聲明，持槍歹徒一進入酒店範圍即被監察系統及職員發現，匪徒先向酒店內部商店施襲，職員隨即轉移部份住客到另一個安全地點，避免他們遇上劫匪。