﻿遊南美切記低調 衣着樸素

旅遊達人項明生（小圖）曾暢遊南美多國，著有《南美十天敢動假期》一書，他對南美十分了解。他形容，南美國家治安一向較差，打劫搶錢，司空見慣。他教路，港人往南美遊玩必須低調，切忌炫耀身上財物。外遊經驗老到的他，周遊南美期間，刻意穿上當地人的服飾，務求不突出自己。



南美洲治安不靖，項明生表示，他訪南美洲之前曾深入研究，其防賊板斧是刻意打扮成當地人，盡量低調行事，財不露眼。他表示，魯秘槍匪挾持酒店旅客事件，有港人被搶去護照，因為外國護照在當地非常值錢，犯罪份子參考正本，製成假護照牟利。



涉事酒店位於亞馬遜森林及臨近邊境，較多武裝組織出沒，他們犯法後容易遠走他方。項明生曾訪秘魯兩次，沒有入住過涉事酒店。他認為，天空之城是秘魯最吸引遊客的景點，形容秘魯人友善好客。