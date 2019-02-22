﻿天水圍再爆童黨欺凌﻿﻿男童遭狂毆踩頭﻿

天水圍童黨肆虐，網上近日流傳一條短片，兩名男童在天瑞邨商場遭一班童黨襲擊，一名男童被打至倒地後，一名童黨仍上前狂踩事主，旁邊一名女童見狀一度阻止。消息稱，遇襲事主被指是「二五仔」。警方接報深入調查後，昨日在區內拘捕涉案四名男童，涉嫌傷人扣留及調查其傷人動機。



有關童黨欺凌短片近日在facebook一個群組由網民上載流傳，短片僅長約數秒，片中可見數名少年男女，其中一名男童遭人打至倒地，但一名童黨仍上前連番用腳向事主狂踩襲擊。其間一名少女上前阻止，並大叫「停手」。據悉，短片案發現場為天水圍天瑞商場，由於短片僅有數秒，未有交代事後傷者及其餘童黨情況。消息稱，短片中被打至倒地男童被指為「二五仔」。短片上載至facebook一個群組後，引起網民關注及認為事態嚴重報警。



警方表示，前日接獲有市民報警，指發現網上流傳懷疑發生於天水圍天瑞邨的襲擊片段。人員經調查後，相信兩名分別十六歲姓李及十五歲姓羅的男童，在上月十一日晚上約十時，在天瑞邨商場一個平台，遭約四名男子以手腳襲擊受傷。警方接報後事件可能涉及童黨欺凌，對案件十分重視，列傷人案調查及事後交元朗反三合會動行人員跟進。



探員聯絡上遇襲兩名少年助查，並翻看商場及附近一帶閉路電視蒐證，昨凌晨約零時部署後，探員在天水圍區內拘捕四名年齡介乎十三至十六歲涉案有關男童，他們涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，昨晚仍被警方扣留及調查他們背景及傷人原因。



外展社工不足



對於天水圍發生懷疑童黨欺凌事件，資深社工兼元朗區議員李月民表示，事件可能是冰山一角。他稱，天水圍區有逾三十萬人口，但區內外展社工只有兩隊，人手嚴重不足。青少年夜間聚集除了有機會形成童黨欺凌問題外，還可能一些青少年被黑社會利用吸納後犯案。



