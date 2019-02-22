﻿買家險購入將軍澳凶宅﻿ ﻿經紀辯稱：死於平台不算﻿

買樓最怕買凶宅。有網民在社交網分享差點因地產經紀刻意隱瞞、買下凶宅的經歷。單位將軍澳日出康城，事主搜尋凶宅網發現同座曾發生墮樓身亡事件，但沒列明樓層及單位，遂再向經紀查證，對方否認，事主終簽下臨時買賣合約及付三十萬細訂。事主最終揭發單位是凶宅，該經紀卻辯稱：「死於平台唔算凶宅。」







事主日前在facebook群組「將軍澳主場」貼文，稱事發今年一月，透過康X物業介紹看日出康城某高層單位，約定當晚簽臨時買賣合約。簽約前事主找過銀行估價，包括同層及上下兩層，再搜尋凶宅網，發現同座曾發生有人墮樓身亡事件，但未列明樓層及單位。



事主遂再向該經紀求證，對方也稱不知哪個單位出事，又指做過銀行估價和查冊俱無問題；業主亦稱單位：「無出過事。」最後經紀於臨約寫明：「本單位沒有發生意外及已盡一切努力查證。」並與業主簽名作實。事主遂付三十萬元支票作細訂。後來，事主再找銀行估價，發現全幢樓所有單位都估足價，再向大型連鎖地產代理求證，才知該單位確曾有租客墮樓身亡，多家大型連鎖地產公司都有紀錄。



事主向經紀質詢，對方鎮定承認有租客於該單位墮樓至平台，又稱已諮詢律師意見：「喺平台死亡，而唔係喺單位內死亡，所以該單位唔算凶宅。」指如事主取消臨約，即屬撻訂。事主怒極：「即係佢一定知呢個單位係凶宅啦！」最後事主尋回當年負責為死者簽租約的經紀，又聯絡死者親友作證，再向業主發律師信，指臨約無效，幸及時截票，三十萬幸保不失。



事主發律師信追賠償



另事主亦向經紀發律師信，指因其未盡責任，令事主額外花費尋求法律諮詢，要求賠償。經紀沒有回覆，其所屬公司已重新將該凶宅單位放上搵樓網。



事主已向地產代理監管局投訴該名經紀，慨歎「處理需時」。她還提醒，查冊只顯示業主資料，墮樓身亡的是租客，故查冊並無資料。至於銀行估價，亦不代表單位並非凶宅。



有網民就指，一次攜四歲兒子同行，經某細舖經紀介紹到沙田一居屋屋苑看租盤，還與兒子在窗邊觀景。後經同區某大型連鎖地產公司經紀提醒，才知該單位曾發生墮樓身亡事件，惟當時經紀隻字不提單位屬凶宅。



