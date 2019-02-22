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﻿美股中段跌98點

2019-02-22 列印
　　美國周四股市輕微低開，杜指中段報二五八五五點，跌九十八點；納指則報七四五七點，跌三十一點。滙控美國預託證券價格見六十三點八三港元，跌一點○七港元；騰訊則見三百三十七點一九港元，跌六點○一港元。紐約期金報每盎司一千三百三十四點五美元，跌十三點四美元。
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