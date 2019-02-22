﻿表明定盡力促大灣區發展﻿ ﻿林鄭﻿﻿稱綱要無礙一國兩制﻿

粵港澳三地政府在本港舉行大灣區發展規劃綱要宣講會，發改委副主任兼大灣區建設領導小組辦公室副主任林念修表示，大灣區建設必須確保「一國兩制」方針不變，堅持港人治港、澳人治澳、高度自治，這是國際上沒有可以借鑒的經驗。



發改委副主任兼大灣區建設領導小組辦公室副主任林念修表示，除堅守「一國兩制」不變外，其次是嚴格按照憲法和《基本法》辦事，遵從法治，要確保各政策出台的實施依法依規；第三是堅持市場決定資源配置；以及堅持以人民為中心的發展思想，要充份考慮民眾訴求，落實改善民生的各項舉措。



特首林鄭月娥在宣講會上致辭表示，香港特區政府將不遺餘力，竭盡所能推動大灣區的發展，並會按照《規劃綱要》的指導方向，積極與中央有關部委、廣東省人民政府和澳門特區政府攜手合作，共同推進大灣區建設的工作，並強調參與大灣區發展不會牴觸一國兩制，而是豐富一國兩制的內涵，指出香港要注意練好內功，着力培育經濟增長新動力，令全港市民成為受惠者。



稱香港須練好基本功



林鄭提出香港於大灣區未來六項工作重點，包括：（一）提升香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的地位；（二）建設國際科技創新中心；（三）為優勢範疇開拓發展空間；（四）加強大灣區內城市互聯互通；（五）推動青年創新創業；（六）充份用好香港的國際聯繫和國際網絡，向海外推廣粵港澳大灣區，吸引資金和人才落戶大灣區。



澳門特首崔世安亦表示，為落實大灣區發展策略，已經成立專責工作委員會，並將澳門五年規劃與大灣區發展綱要對接，推出多項措施，又會繼續促粵港澳車輛便利通行。



