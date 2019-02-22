痛斥「誰大誰惡誰正確」 ﻿高爾夫大聯盟﻿﻿對收地感極度憤怒﻿

政府全面接納土地供應專責小組八項覓地建議，其中收回粉嶺高爾夫球場三十二公頃用地。香港高爾夫大聯盟召集人劉家樂表示，對政府收地，感極度憤怒，形容高球運動一直是被犧牲的一群，直斥：「誰大誰惡誰正確！」



政府前日宣佈，發展粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東的三十二公頃用地，公私營房屋比例可能是七三比，公營最少佔一半以上，初步估計可興建逾四千六百個公屋單位。



土地供應專責小組主席黃遠輝昨日表示，感到高興，強調收回的土地只佔整個球場很小部份，小組的建議是平衡本港整體利益，並非要犧牲高球運動。



不過，香港高爾夫大聯盟召集人劉家樂則表示極度憤怒，指高球運動一直是被犧牲的一群，形容割大塊或小塊肉的痛楚無分別。劉家樂指市民較少接觸高球運動，若把這小眾運動放於民調層面定會輸，批評政府好比「誰大誰惡誰正確」，「以大欺小」犧牲高球運動，缺乏國際視野，改建逾百年歷史的球場建屋勢成「國際笑話」，並擔心香港小眾運動的生存空間日益收窄。



劉透露，高球歐洲巡迴賽組織早前曾來信，對收地感到極度遺憾，因為組織對賽事地點有基本規格要求，包括需有看台、媒體中心及停車位等，擔心自此組織會取消香港站的賽事，而深圳一積極發展國際高球賽事，港府的做法是缺乏常識及國際視野。



劉昨天亦帶領四名香港高爾夫大聯盟的成員到政府總部請願，他們一邊喊口號一邊高舉印有土供組主席黃遠輝及發展局局長黃偉綸頭像的紙板，之後並用噴漆將二人「打交叉」以示不滿。



