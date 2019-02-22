疑黑幫尋仇 涉事車輛焚毀 ﻿三刀煞圍斬﻿﻿青年致斷指命危﻿

長沙灣發生斬人案！一名疑有黑幫背景男子，昨凌晨偕新相識女友在快餐店消夜，三名蒙面刀手突然衝入將他斬至重傷，手指亦遭斬斷，兇徒得手後登上一輛私家車逃去。職員報警傷者連同斷指一併送院，搶救後命危；警方事後在葵涌尋獲被焚燒的涉案車輛，但人去車空，警方不排除案件與尋仇有關。



現場為元州街四一六號一間快餐店，昨凌晨近三時，二十六歲姓卓男子與女友在快餐店內進食後離座步出店外時，突然有三名戴鴨舌帽及口罩蒙面男子，分持牛肉刀衝入，不由分說向男事主揮刀狂斬，他猝不及防，手腳中多刀受傷，當場重傷倒地。現場消息稱，事主右手尾指被斬斷。兇徒傷人後奪門離開及登上一輛私家車逃去。



涉案車輛涉去年傷人案



職員見發生傷人案報警，救護員到場為傷者急救及送院，救護員到場前，有警員向職員借用冰塊及將斷指包着交救護員，連同傷者一併送院進行接駁，傷者由女友陪同送院，經搶救後情況危殆。大批警員封鎖現場調查，並展開「捷進行動」，在深水埗區、荔枝角及葵涌等設置多個路障截查可疑車輛，但並無發現。



案發後三個小時，一輛私家車在葵涌葵裕街近葵泰路，被途人發現着火焚燒報警，消防員到場迅速救熄火警，證實車內無人及無人受傷，私家車車廂嚴重焚毀。消防員救熄火警調查後，發現匙膽仍插着車匙，認為火警有可疑，交由警方跟進。探員接報到場，在燒毀私家車車尾箱檢獲勞工手襪、鐵錘、火機、膠紙及一個假車牌，經調查後獲悉該車於去年已報失，而該車牌亦與去年西九龍一宗傷人案有關。警方不排除被燒毀車輛與長沙灣的斬人案有關，以及兇徒燒車企圖毀滅證據。



被斬傷二十六歲男子，據悉有黑幫背景，報住荃灣老圍，據悉早前他在尖沙咀一間樓上吧消遣時，曾與人發生爭執，警方刻正調查案件是否涉及尋仇，稍後翻看附近一帶閉路電視追緝兇徒及其傷人動機。



