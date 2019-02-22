﻿沙特姊妹花流亡﻿﻿ 滯港近半年求援﻿

兩名年輕沙特阿拉伯姊妹，因不滿嚴苛的沙特婦女制度及被家人虐打，去年九月趁一家人前往斯里蘭卡旅遊時逃走。她們聲稱乘班機飛往澳洲途中，在香港轉機時被沙特駐本港領使館官員阻攔，惟有進入市區躲藏，迄今已滯留本港五個多月，現正尋求其他國家收容。



該兩名姊妹分別化名拉瓦安（Rawan）及里姆（Reem），分別十八及二十歲。兩姊妹表示，多年來的嚴格伊斯蘭教生活及在家中被男成員虐打，令她們深信在沙特沒有前途。兩人去年九月六日趁與家人到斯里蘭卡旅遊期間，於凌晨二時乘的士逃走往科倫坡機場，在機場購買斯里蘭卡航空公司的UL892班機機票，經香港轉飛澳洲墨爾本。她們順利抵達香港國際機場，但在香港機場準備登上國泰航空航班時，被斯里蘭卡航空職員沒收護照和登機證，更幾乎被家人安排強逼登上返回沙特的班機，兩人其後成功逃離機場。



不堪家人虐打



兩姊妹的家人一度來港報稱她們失蹤，她們其後更被帶返警察總部，但拒絕和家人見面，過去五個月一直在本港轉移暫住地點，由於護照已被註銷，要前往其他地方有困難。



就沙特姊妹滯留香港一事，機管局回覆本報查詢，表示不評論事件。入境處發言人亦指，不會評論個別個案或公開個別個案的資料。



國泰航空發言人指出，兩人所持的機票由斯里蘭卡航空簽發及出售，斯里蘭卡航空向國泰航空發出註銷機票的指示。



警方發言人回應指，於二○一八年九月上旬分別接獲一名外籍男子和兩名外籍女子的報案。經調查後，前者所報的案件已列作「尋回失蹤人士」；而後者所報的案件則列作「求警調查」，由新界南總區刑事部跟進，跟進工作仍在進行中。



