駕駛者輕按地圖掌握數據 共享即時路況 免塞車之苦

每日路面交通情況不同，駕駛人士有時未能及時得悉路面情況，為此浪費時間。有本港創科人員建立汽車互動服務平台，希望透過平台聚集一班擁有相同想法的駕駛人士，共享路面情況，互相幫助，避開塞車之苦。



汽車互動服務平台OMyCar創辦人之一Johnny是駕駛者，發現在大都市駕駛面對着很大問題，就是在路邊泊車時，只消走開了一會便被人抄牌。有見及此，他Johnny創立OMyCar，希望為駕駛人士帶來便利。



Johnny指，OMyCar的理念是提供平台，讓駕駛者互相幫助，互惠互利。在四年之間，從一個汽車群組開始，漸漸地吸引眾多車主使用，平台亦加入了很多新元素，為主們帶來好處。



鼓勵駕駛者互惠互利



在談及OMyCar與其他車主群組的分別時，Johnny表示，現時的車主群組訊息都不是實時，只是以社交平台形式，透過圖片及文字發放消息。OMyCar則使用地圖作即時定位，再加入導航系統，車主只需要在地圖上按一下或聲音控制，便可以即時了解周邊路面情況，這就是最大的分別。



Johnny憶述，當年開始創作汽車互動服務平台，最大的困難是大家都不熟悉這個行業，加上沒有人投入全部時間下去，只是有個想法能否聚集一班車主，大家互相幫忙。創立平台只是玩票性質，會計行業出身的Johnny坦言對建設網上平台零認識，最大問題是沒有方向感，又欠缺資源，加上擔憂日後平台使用不多，更影響投資。



Johnny指，平台推出初期，需要逐一測試各項功能，最初就由身邊駕駛者朋友試用，他們的反應都是「得唔得㗎，咁流嘅」，「個App得一個版面，六個掣，係咪真㗎」。Johnny發現朋友們有持續使用平台，於是不斷修改，最終在社交平台上發佈，一天內便獲數千人回應。此時Johnny確信香港駕駛者願意互助互利，而且大家都有相同想法，就是既然汽車在路面遇到各種狀況，大家便會互相幫助，是一些無形的好處，相信這個平台可以繼續做下去。



與保險公司合作



現時OMyCar亦是保險持牌機構，可以與保險公司合作。保險與汽車密切相關，Johnny指合作目的是希望透過從OMyCar收集駕駛人士數據，因為如司機是男是女，駕駛習慣已有不同，這些實時收集到的數據將會為他們度身訂造合適的汽車保險。Johnny期望未來能夠與政府及天文台合作，取得紅綠燈即時數據，以及天氣預測，協助處理駕駛者衝燈問題，以及在惡劣天氣來臨前盡早提醒車主。



