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覓食野豬遭車撞斃

2019-02-22 列印
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　　沙田發生奪命交通意外！前晚十一時許，一名五十四歲姓黃男子，駕駛一輛私家車途經火炭穗禾路落斜至近穗禾苑對開時，發現一隻野豬倒臥路旁，落車視察發現野豬重傷口吐鮮血報警。

　　警員到場時見野豬雖然重傷，但仍有氣息，相信牠深夜出沒覓食期間橫過馬路時，被車撞倒重傷，遂通知愛護動物協會派人員到場。但愛協人員凌晨零時許趕抵現場時，發現該隻長約一米、重約三十公斤的成年雌性野豬已傷重死亡，人員遂將其移往路邊，通知食環署人員到場將屍體檢走。

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