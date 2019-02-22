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廉署執行處長朱敏健下月離任

2019-02-22 列印
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　　據了解，現年六十五歲的廉署執行處處長（私營機構） 朱敏健將於三月中正式離任。朱敏健一九七八年加入廉署，曾任執行處助理處長及防貪處處長，二○一一年轉職至監警會，出任秘書長，其合約原定於二○一七年一月屆滿，但戲劇性重返廉署，二○一七年八月出任執行處處長。

　　朱敏健重投執行處後，一度再續約。

  有消息指接替朱敏健處長一職，將由現執行處助理處長何景揚接替

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