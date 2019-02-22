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亞洲少年田徑錦標賽 下月港舉行

2019-02-22 列印
　　第三屆亞洲少年田徑錦標賽將於下月十五至十七日在將軍澳運動場舉行，逾三十個國家和地區、超過六百名田徑選手將爭奪多達四十項錦標。香港今屆首度作為錦標賽的東道主，一班香港少年運動員蓄勢待發。

　　香港業餘田徑總會主席關祺認為，賽事有助年輕小將吸取經驗，希望透過舉辦賽事，讓本港田徑生力軍有機會在主場與來自亞洲不同國家、地區的好手較量，吸取經驗，為港爭光。賽事兩年一屆，香港田徑隊於一五年多哈及一七年曼谷舉行的「亞洲少年田徑錦標賽」奪得合共八面獎牌的佳績。

　　賽事活動大使由香港女子跳高運動員楊文蔚、田徑港將王珞僖及歌手林奕匡擔任，當日更設有攤位遊戲供到場觀戰的市民參與，一齊為港隊打氣！

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