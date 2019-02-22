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蠱惑男利是封藏毒被捕

2019-02-22 列印
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　　蠱惑毒販利用利是收藏毒品運毒被捕！

　　葵青警區特別職務隊人員根據線報，懷疑有人進行毒品活動，經調查及部署後，昨凌晨近零時，掩至葵涌石背街，發現一名二十歲目標男子出現，上前截停搜查後，在其身上一個利是封內檢獲兩小包可卡因毒品，以涉嫌販毒將其拘捕。

　　人員其後再將被捕男子押返象山邨寓所搜查，再檢獲三十五小包懷疑可卡因，全部檢獲毒品共重十六克，總值約一萬九千元。

　　警方相信檢獲毒品主要供應區內娛樂場所，正追查幕後主腦及毒品來源。

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