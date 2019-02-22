﻿社企五行營﻿﻿教孩子學自主﻿

由陳校長創辦的教育機構「小島學園」上月宣佈轉型社企，並在農曆新年期間，舉辦今年首個4A五行營。多位「島師」於大嶼山大浪村，通過創新教學法，教導小學生及初中生學習木工、烹飪、土耕等「五行」技能。「島師」湯善兒（Eva）坦言，參加小島營是教學相長，教小朋友打泰拳以外，亦令她克服怕水恐懼，首次划獨木舟出海，雖然體驗營剛完結，她已急不及待參加暑假的七日營。



過去五年，小島學園一直獲得賽馬會資助，舉辦多個多元學習體驗營。隨着相關資助完結，小島學園上月宣佈轉型社企，以自負盈虧的形式繼續營運，並在農曆初五至初八期間，於大嶼山大浪村舉辦今年首個4A五行營，教導八至十二歲的學生學習自主、自思及自創，並將學習聯繫生活。



小島學園創辦人陳葒表示，4A五行營除涵蓋自主、關聯、實境及成就等4A原則，課堂亦以金、木、水、火、土等元素分類，「學生在五行課中可學到木工、烹飪、土耕等技能，提升生活自理能力。」學生亦可自選由「島師」帶領的自主課，學習特定主題及內容。



首次帶領五行營的「島師」湯善兒（Eva），本身是一名幼稚園教師及泰拳導師，入營後負責在日出運動時段，在沙灘上教小朋友打泰拳，該活動亦教她最難忘，「這是我第一次在沙灘教泰拳，與在平地練習很不同，感覺很特別。見到小朋友玩得開心，我自己都好開心。」



小島學園教育總監凌智豪（凌Sir）則指出，「島師」在小朋友面前面對自己的恐懼，亦是另一種教學，讓學生知道沒有誰比誰優秀，「小朋友總覺得老師懂得所有知識，事實上老師只是普通人，都有擔心、恐懼的時候，仍須學習很多事情。」



經過四日三夜的露營，學生的自理能力有明顯進步及轉變，凌Sir稱，有些小朋友可能從未試過露營、自己煮食及洗衣服，但短短數天後，會明白到家人平日如何為自己付出，「要經過實境體驗，學生才真正認識及理解到日常生活的簡單事情，都是得來不易的。」他又指，有學生說回家後，都要試下按照小島營的食譜及方法煮食，將學到的技巧延續下去。







