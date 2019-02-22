惜食店飯盒賣相差惹劣評 ﻿黑豆花肉臊飯被嘲似水泥﻿

位於大圍隆亨邨的「惜食」快餐店，推出「15蚊飯」，望惠澤社群，其中一款豆腐（花）肉臊飯，混以黑豆花，貌似水泥，被網民瘋傳。店主解釋因用光了白豆花，故以黑豆花代替，不少食客都反映配搭欠佳，故不會再發售。



大圍隆亨邨的「惜食」快餐店，主力賣串燒，後來推出「十五蚊飯」，每日供應，周一至周五餐單也不同，分別是薯仔炆排骨、茄子炆排骨、南瓜炆排骨、蘿蔔炆排骨及冬瓜炆排骨。該店每日還供應一款有別於傳統的「豆腐（花）肉臊飯」。



連登有網民貼圖分享這款「豆腐肉臊飯」，他寫道：「黑豆花一堆、一條腸、三片鴨胸、肉臊約二至三湯匙，有五六片菜，飯量好多。」還補充一句：「味道好清淡，基本上係少油少鹽少糖」。附圖是一團像水泥的「東西」凹凸不平鋪在飯面，左邊有條面色蒼白的腸仔，右邊是自成一角的肉臊，鴨胸片則藏在黑豆花下。此圖一出，網民紛紛驚呼：「水泥嚟喎！」、「冇晒食欲」、「如果樓主撈勻埋啲肉臊可能就變石屎」，一致負評。版主呼籲大家吃完再批評。



該店合夥人Eddie和阿毛早前曾受訪，稱其十五蚊飯「一定食得飽」。豆腐花與肉臊這組合，是因為常聽長者憶述當年捱窮吃豆腐撈飯的日子，故想到以豆腐花代替豆腐，與白飯混合後更容易入口。至於何以變成「黑豆腐花」？店主接受本報訪問稱，因為當日白豆腐花不夠用，故用黑豆腐花代替，怎料原來兩者質地不一樣，黑豆腐花出現『水狀』」。店主又指這款撈飯是沒有香腸，疑遭惡搞。對於網民一致劣評，店主笑言不介意，又強調是「十五蚊大碗飯」不是「十五蚊頹飯」，希望惠及真正有需要的人。



