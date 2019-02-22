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童黨欺凌案　辯方：女被告被引導下認錯

2019-02-22 列印
　　十四歲女童去年在天水圍天恩邨東遭童黨欺凌，事主被人以火機燒陰毛、煙頭燙陰毛、櫈腳戳下體等方式虐待。八名童黨成員介乎十二至十五歲，其中四人已認罪，餘下三男一女否認蓄傷人及協助教唆他人蓄意傷人兩罪，案件昨日在西九龍法院續審。

　　庭上播放第三女被告幾段錄影會面片段，其中第三被告曾向警員承認：「我知我打人係唔啱，對唔住！」辯方指出，片段中女被告曾被引導下認錯，警員問她打人後感覺如何，「覺得自己啱定唔啱呀」，她十幾秒後才答「唔啱」。

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