《樹大招風》金像導演 慎選新作要證成功非僥倖

黃偉傑，一七年憑處男作《樹大招風》成為金像獎最佳導演。兩年過去，「金像導演」的光環緊緊套在這位屋邨長大的七十後中佬身上，既是成就，也像金剛箍，一身都是羈絆和包袱。「好多人怕我收得貴，唔敢搵我拍嘢。坦白講我收入好低，但拍每套片我都好有要求。」



黃偉傑早前接受《東周刊》訪問，自從摘下金像獎最佳導演，他時刻提自己不可以交行貨，故壓力甚大，而更大的是財政壓力。「以前一向靠拍嘢搵食，但攞獎後有啲人怕我收得貴而唔再搵我。」黃偉傑與大部份中佬，一樣要供樓，還要養兩件百厭星。



黃偉傑笑言三十多年前已與電影結下不解緣，「細個想做漫畫家鳥山明的助手，於是攞本《龍珠》照畫番成本出嚟。因為鍾意卡通片主題曲，就趁電視播時叫全家安靜，搵錄音機錄起，有時仲會影低電視播嘅動畫場景，照畫番出嚟。」不過，黃偉傑最終考進當時的樹仁學院讀傳理系，還在電視台實習做財經記者。當記者一段日子，黃偉傑回到母校樹仁進修，遇上影響其人生的容若愚教授，「喺佢做總監嘅天主教視聽中心做兼職拍嘢剪片，後來轉為長工，佢建議我去英國讀電影。」



一○年黃偉傑參加杜琪峯發起的「鮮浪潮」短片比賽，憑一個攝影記者的故事《快門》，拿下最佳攝影獎，「杜sir好想培育本地新導演，於是搵幾個鮮浪潮導演合拍一套長片。」



首次見面，杜琪峯和游乃海拋下《樹大招風》的故事大綱，叫黃偉傑等三名新晉導演各自寫一名賊王的戲份，黃偉傑負責寫卓子強（角色原型是張子強）約三十分鐘的劇本，足足寫了三年半，他每日在圖書館閉關閱讀張子強的報道和故事，寫了一萬字的人物剖析交功課，結果成功過關。



初試啼聲便奪得業界最高榮譽，有人說他好彩，「政治氣候真係幫咗套戲，但我信前輩話第一套成功可以話好彩，下一套先係奠定我在呢行咩位置的作品，所以我要好小心揀。」靠拼不靠運固然可敬，但是這份堅持更誠可貴。



