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深圳灣大橋斷纜 路署強調重視保養

2019-02-22 列印
　　本月十五日路政署在深圳灣公路大橋往香港方向近流浮山的一段混凝土高架道橋樑內，發現一條直徑約一百六十毫米的外置式預應力鋼纜折斷。路政署表示，一向非常重視公路及橋樑的維修保養，嚴格遵守有關檢查計劃和監管有關承建商的工作表現，包括和承建商進行定期工作會議、抽樣審核承建商按合約要求進行的檢查工作等，以監察承建商的工作表現。

　　因應今次斷鋼纜事件，署方委派一名助理署長領導工作小組調查鋼纜折斷的原因，相關專家獲邀加入，料三個月內完成調查。署方正安排承建商更換受損鋼纜，預計三星期內完成，費用會在相關維修工程的撥款下支付。同時，路政署亦正安排專業工程師及檢查人員檢查全港所有類似設計的混凝土高架橋樑的外置式預應力鋼纜，爭取於三個月內完成檢查。



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