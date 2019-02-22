因應今次斷鋼纜事件，署方委派一名助理署長領導工作小組調查鋼纜折斷的原因，相關專家獲邀加入，料三個月內完成調查。署方正安排承建商更換受損鋼纜，預計三星期內完成，費用會在相關維修工程的撥款下支付。同時，路政署亦正安排專業工程師及檢查人員檢查全港所有類似設計的混凝土高架橋樑的外置式預應力鋼纜，爭取於三個月內完成檢查。
深圳灣大橋斷纜 路署強調重視保養
因應今次斷鋼纜事件，署方委派一名助理署長領導工作小組調查鋼纜折斷的原因，相關專家獲邀加入，料三個月內完成調查。署方正安排承建商更換受損鋼纜，預計三星期內完成，費用會在相關維修工程的撥款下支付。同時，路政署亦正安排專業工程師及檢查人員檢查全港所有類似設計的混凝土高架橋樑的外置式預應力鋼纜，爭取於三個月內完成檢查。
射殺當地導遊及旅客 槍匪劫秘魯酒店 一度挾持港團41人
兩個遠赴南美熱帶雨林香港旅行團共四十一人，一度成為武裝份子的人質，經歷生死半小時。秘魯東部本周二發生槍匪強佔豪華酒店事件，四十一名香港旅客和領隊與十多名美國遊客遭挾持，一名企圖求救的秘魯導遊被槍殺，另...
2019-02-22
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華須改善貿易不公 中美傳草擬諒解備忘錄
中美貿易談判持續，據報兩國的貿易談判代表團正在草擬「協議綱要」及「諒解備忘錄」，而中國要實行十項措施，短期內改善中美貿易逆差。兩國都希望在下月一日限期時達成協議，終結七個月的貿易戰。 中國副總理劉鶴昨天和今天一連兩日繼續在華盛頓，與美國貿易代表萊特希澤展開新一輪中美經貿高級別會談。路透社引述消息人士說，雙方尋求在貿易及經濟結構改革方面，達成六項諒解備忘錄，以及十項短期措施清單。 有關草擬文件涵蓋知識產權、服務、技術轉移、農業、人民幣及非關稅壁壘。當中包括美方要求中國不可因合資要求、不公平營商許可等強逼轉移技術、要求北京當局加強法例及執法保護知識產權、對美開放家禽、牛肉及其他...
2019-02-22
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索價逾萬五元 三星搶先推摺疊屏幕手機
南韓三星公司周三在美國三藩市舉行發佈會，推出Galaxy Fold屏幕可摺疊手機，經摺疊後屏幕約有四點六吋，打開即有七點三吋，有如平板電腦。這款新手機將於四月二十六日上市，售價一千九百八十美元（約一萬五千五百港元）起。另外，三星首款5G手機也一同亮相。 三星表示，這款折疊手機可以同時打開三個手機應用程式，機身旁亦設有指模感應器。三星行動通訊事業部總裁高東真表示，這款裝置對「那些認為手機可辦到功能都已具備的懷疑論者提供解答。我們現在證明他們錯了。」三星更指公司開發的新製程，讓這款折疊機屏幕經得起數十萬次開闔。 另外，適逢Galaxy十周年，三星又發表四款S10系列手機，主打i...
2019-02-22
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屋苑頻錄減價成交
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，香港置業營業經理林桂新表示，荔枝角美孚新邨蘭秀街16號高層C室，面積562方呎，兩房間隔，望園景，原叫價950萬，議價後以803萬成交，呎價14288元。原業主...
2019-02-22
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數據好壞參半 市場觀望貿談 投資者審慎 杜指挫166點
雖然盛傳中美貿易談判有進展，但美國經濟數據好壞參半，外圍投資者持觀望態度。美股三大指數低開，杜指早段曾跌129點，見25824點，相當於0.5%跌幅。納指和標指亦分別挫0.78%和0.54%。 ...
2019-02-22
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愛奴新貴 繼續擔正 武球王封「侯」
獲國內球迷封為「武球王」的武磊，上輪西甲首次為愛斯賓奴擔正，雖然最終作客0:0和華倫西亞，但教練魯比都滿意前者演出，今晚聯賽迎戰不擅客勝的侯爾斯卡，料這位新鮮出爐的中國金球獎得主將再獲機會，助球隊全取三分，敲主勝。（Now632台周六凌晨4:00直播） 由於鋒將皮亞堤、沙治奧加西亞倦勤，首次正選披甲的武磊上仗戰至七十二分鐘才被換下，表現未算矚目，但教練魯比依然滿意道︰「我們面對西甲防線最強的球隊，所以未能為武磊提供太多傳送。」由於鋒線兵源緊絀，預計這位中國國腳今晚將繼續得到上陣機會。 侯爾斯卡作客不濟 幸而，今輪面對的只是聯賽包尾的侯爾斯卡，該隊近十輪西甲客戰只取得...
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冷萃咖啡 真空速製
冷萃咖啡是用冷水浸泡咖啡粉十二小時以上進行萃取再過濾，多得科技，現在只要約十五分鐘便可完成，秘密在於真空冷萃！文：阿卓爸爸圖：蔡建新 產品查詢：2773 2888 未經高溫處理 是次測試的德國寶全新真...
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幫BB儲臍帶血做禮物 大肚楊愛瑾拖老公 晒幸福孕味
情人節生日嘅前Cookies成員楊愛瑾（Miki），16年4月下嫁永安太子爺郭永淳後三年抱兩，育有快將兩歲嘅大眼兒子Luken同時，又快將喜迎第二胎。日前下午，佗B逾7個月嘅Miki和丈夫現身中環if...
2019-02-22
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社論——北斗星買少見少 怎救童黨？
近日網上瘋傳一條短片，兩名少年在天水圍屋邨被人圍毆。警方事後拘捕四名年齡介乎十三和十六歲的男童，事件再次令人關注天水圍的童黨問題。即使各界大聲疾呼，救救孩子，但天水圍童黨問題沒完沒了，當局不能把問題掃入地氈底，應盡快檢討外展社工服務，伸出援手，避免更多青少年誤入歧途。 該宗少年受襲事件，不是單一個案。去年天水圍亦發生駭人聽聞的童黨欺凌案，一名十四歲女童被指橫刀奪愛，遭幾名十多歲女童毆打、搶手機甚至燒下體，有關案件正在法庭審理。 天水圍童黨問題，與社區娛樂設施不足大有關係，不少夜青在區內公園或商場聚集流連，情況普遍，而區內人口約有三十五萬，後生一族多在二千年後出生，處於反叛期...
2019-02-22
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馬場浮世繪——澳港盃四港駒定好配搭
今季港澳埠際賽首關澳港盃，將於下周日在澳門氹仔馬場舉行，暫定有四匹香港馬渡江出賽，配搭亦大致落實。兩屆澳港盃盟主東廄「醒目名駒」將再次交由莫雷拉主轡，呂廄「軍歌」將配李寶利、伯廄「文藝學家」配蔡明紹，葉廄「馬上發財」配蘇兆輝，而四位騎師亦已獲當地練馬師邀請，在同日其餘六場賽事策騎出賽。當日賽事照慣例屬香港馬會的越洋轉播賽馬日並接受投注。 馬場浮世繪
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