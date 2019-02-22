﻿稅局追辣招印花稅﻿ ﻿灰色地帶律師易踩界﻿

稅務局近日多次入稟法院，追討未交「港人身份」聲明的住宅物業買家，拖欠買家印花稅和十倍罰款，市場驚覺避稅、漏稅業主並非個別事件。有律師透露，樓市辣招實施初期，不少非本地買家以為稅局「Hea追」聲明，於是既不交稅，亦不提供「港人身份」聲明，直至最近稅局鬧上法庭，才急於補鑊。亦有貪方便的港人買家，找相熟律師簽樓約，惟稅務條例複雜，部份單位地契可商住兩用，不熟條例的律師容易踩界。



買家印花稅（BSD）的相關條例於一四年初刊憲，條例要求，於一二年十月二十七日起簽立「買賣協議」或「售賣轉易契」的住宅物業，如買家並非香港永久性居民，須按物業交易的代價款額或物業市值，繳交百分之十五的BSD。



新稅實行初期，稅局曾發信全港律師行，要求通知約七萬名於一二年及一四年間購買物業的本地買家，須補做「豁免買家印花稅法定聲明」，以確認買家為「代表自己行事的香港永久性居民」，否則將不獲豁免繳交BSD。



補交一紙聲明看似簡單，不過，稅局最近多次入稟高等法院，追討拖欠BSD及十倍罰款後，有被告聲稱自己為港人，只是欠交文件，但亦有被告疑為非本地人。執業律師蘇文傑指出，在BSD實行初期，即使律師有通知當事人如不補交文件，就要納稅，惟有人抱「博走水尾」的心態，估計稅局不會從嚴處理，一直未有回覆稅局，「情況就像私人補習或者教琴，正常都是要報稅，但稅局很少會追討。」蘇文傑相信，這批人為數不少，逼使稅局將事件「鬧上法庭」，預計類似的法庭案件，將會愈來愈多。



防止非港借人頭避稅



事實上，BSD在一四年四月刊憲後，當時有已完成物業買賣的港人接獲律師行職員來電，要求盡快完成聲明，部分律師行更要求收取三百至一千元的手續費，甚至隱瞞買家可自行宣誓，令買家反感並拒絕找律師辦理。當時亦有持加籍證件買樓的港人，認為如政府懷疑他非香港永久居民，應自行搜證，因而拒絕辦理。



永利行測量師有限公司董事蕭亮鴻認同，將舉證責任放在買家身上，反映制度問題。



據了解，政府要求補求交聲明，是為堵截非港人以「借人頭」形式避稅。有不願透露姓名的業界相信，稅局出招是要殺一儆百，令一直以收不到通知為由，拒絕補交文件的人交稅。



稅局在辣招實施初期，已即時知會香港律師會及地產代理監管局，再通知其屬下會員，因此，香港地產代理商總會主席謝順禮認為，單位買賣所牽涉的款項事宜，應至少有律師及地產代理把關，但不排除有人於稅例正式修訂前「博大霧」。



香港房地產代理業聯會主席郭德亮認同，部分漏稅個案或故意「走數」，以為政府不會花時間追討，故未有按指示繳稅，「稅局可追到你甩褲，客人賣樓也走不掉，隨時被查封資產。」



豁免條款須「一換一」



世紀21日昇地產執行董事黃文龍不諱言，不止買家未必熟悉稅務條例，有部分稅項的延伸問題也屬「灰色地帶」，有時連律師也不熟悉。以BSD為例，香港永久性居民可以獲豁免，惟他曾有港人客戶計劃跟美籍太太買樓，二人已經於外國領取了結婚證書，但早前已告遺失，律師因此不知稅局是否認受宣誓文件，最後他須致電局方查詢，「我們所得的回覆不清晰，客人最終為免承受支付BSD的風險，放棄加入太太為業權人。」



黃文龍表示，若地產代理於促成交易前曾向稅局作出查詢，可盡量避免客戶無故被追討「辣招稅」，雙倍印花稅推出後，曾有業主賣出兩個細單位「二換一」購入一個大單位後，申請退稅不果，此後業界才確認豁免條款須為「一換一」。



黃文龍又指出，稅項生效後有適應期，大地產代理商馬上會把新指引加入臨時買賣合約中，但非所有中小型代理均有向客人清楚解釋條款，加上部份客戶自行尋找相熟律師幫忙處理買賣合約，卻沒留意對方樓宇買賣經驗不足，難保新例甫出爐即發生「踩界」情況。



