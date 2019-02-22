﻿中環灣仔繞道設計惹抨擊﻿ ﻿路牌不清晰司機頻中伏﻿

中環灣仔繞道第二階段工程最快本周日通車，首階段繞道開通逾一個月以來，已被區議員、職業司機等團體批評路標及劃線屬「人工智障」設計。《東周刊》邀請有份代表業界跟運輸署商討通車安排的的士團體代表莊永德，於繞道不同出入口來回北角及中環進行實測，發現數個容易令司機走錯路或危險切線的「中伏位」。



團體曾安排兩架的士同時由北角出發到西環，發現行舊路竟快三分鐘到埗。即將全面通車的中環灣仔繞道，以四點五公里高速公路連接中環和北角，本希望將車程時間縮減至十分鐘，同時解決中環至灣仔一帶為患多年的塞車問題。「有些路段確實係快左，試過從瑪麗醫院出發去筲箕灣只需要十九分鐘，快左近半時間，但好多時行舊路仲快。」城市的士車主司機聯會主席莊永德說。



司機急切雙白線



莊永德旗下有數十架的士，在繞道首階段通車時，曾安排兩部的士同時在北角出發到西環，結果發現不經繞道所需時間少近三分鐘。「成條繞道根本無顧及去上環至西營盤一帶嘅車，第二階段未通車前，仲要同去西環嘅車一齊轉番落環球大廈迴旋處，呢度本身已經常塞車，家吓搞到仲塞。」他續指，繞道路牌指示有多處不清晰，「例如明明寫去中環，正常司機都覺得可以直去上環，結果中晒伏，根本去唔到。」同樣指示不清晰的情況在繞道東行往天后時亦會發生，「路牌寫去北角，照計以為會經銅鑼灣同天后，點知原來要喺灣仔北出口出先去到，好多唔知就焗住直去北角。」



事實上，據新一期《東周刊》記者在繞道的中環隧道入口直擊，不時見到有車輛於雙白線突然抽頭切線，險象環生。經多次中伏後，莊永德認為繞道只能惠及往來中環及北角一帶的車輛，「去銅鑼灣、上環唔使諗，一定行舊路。」



路牌問題多多之外，記者還發現繞道東行入口近民吉街一帶路面疑因未有剷走舊有行車分界線，導致路面出現令人眼花繚亂的行車線，不時有私家車錯誤駛入巴士專用線，而巴士亦要在極短距離連切兩條行車線。有司機批評：「行車線真係相當難睇，搞到好似賽車一樣，巴士仲要切咁多條線，好危險。」



