﻿帶團經常夜宿機場﻿ ﻿導遊姐歎難盡母職﻿

「我錯嗎？為何針對我？」任職導遊的嚴銀萍，長期朝四晚八工作，常帶客往海洋公園，卻沒空帶兒子入園。近期帶團往土瓜灣，疑因居民埋怨滿街內地旅客，她被高處墮下的水彈擊中，一臉污水，不禁落淚，當刻內心不禁吶喊：「導遊也是人，請給我們一點尊嚴！」



內地旅客湧現土瓜灣，近月引發部份居民抗爭，勞聯香港導遊總工會上月底透露，導遊成為發洩對象，有人帶團時被粗口辱罵，也有人遭從天而降的水彈擊中。入行逾二十年的嚴銀萍，為受害導遊之一，她決定打破沉默，開腔訴說中頭獎的不快遭遇。



「水彈掉到頭上，又髒又臭，從此不敢站在簷篷外！」嚴銀萍憶述，去年十一月底安排遊客在土瓜灣貴州街某食肆用膳後，帶領眾人候車之際，疑人擠逼爆街道，惹起個別居民不滿，未幾一大袋水彈從天降下，命中其頭頂，全身被異味污水弄濕，驚惶下直奔洗手間，眼淚如雨下。此後路經現場猶有餘悸。



臭水彈擲中 忍氣吞聲



銀萍細述，她自幼在廣州生活，九七年與家人移居本港，應徵成為導遊，不料每天均需長時間工作，甚至有家歸不得。



銀萍經常接待「香港一日遊」旅行團，她須清晨四時起牀，趕七時前抵達深圳皇崗口岸，接內地旅客過關，如行程順利，遊客晚膳後準時折返，合計工作十三小時，偶爾遇上深夜下班及翌日清晨開工，便留宿機場。



春節、聖誕、復活節是旅遊旺日，也是導遊忙碌之時，銀萍作為妻子和母親，很想與家人佳節共聚，二十二年來卻絕無僅有。



縱使習慣「拋夫棄子」，也有心酸之時， 銀萍說，三年前就讀小學的兒子渴望往海洋公園，惟她每逢周六日均要帶團，因此久未成行，難得某天周末休假，遂提早答應兒子，不料當天清晨接獲旅行社通知要求頂更，她為免耽擱旅客，來不及通知兒子便出門。隨後接獲兒子來電哭罵：「你講大話，你呃我！」兒子傷心，媽媽更痛心，銀萍滿眶熱淚道歉：「媽媽對不起你！」母子同遊海洋公園的心願，及至前年暑假才能達成。



心甘命抵吃苦幹活，不少人以為導遊普遍收入理想，銀萍透露接待「購物團」的同業，收入無疑較高，但沒有底薪、收入不穩定，也有不少像她不懂哄客消費、只接待「純玩團」的行家，每月收入僅一萬多元，僅能維持生活。她感言，導遊「介紹香港美麗一面給旅客」，對本港經濟有一定貢獻，希望各界給予基本尊重，勿再針對他們。



