﻿外地 「巨無霸」 來港爭食﻿ ﻿共享工作間大劈價吸客 ﻿

本港共享工作空間開至成行成市，有業界形容，上環、荔枝角等地已成重災區，有公司出租率只達一半，唯有大劈價吸客。加上近年有多家外地「巨無霸」來港爭食，以蝕本價搶攻市場，有經營者被逼退場。業界估計未來三年將進入整頓期，斷言九成小型經營者將倒閉。有經營者為求「保命」，與行家聯營合作，冀擴大成本效益；亦有公司朝服務式辦公室轉型，望能起死回生。



戴德梁行去年發表報告指，本港有約六十八個營運商經營共享工作空間，總樓面面積約一百三十萬方呎，當中逾七成於港島區開設。自由鳥共享工作間負責人梁先生表示，在上環、荔枝角等地區，共享工作空間已開到成行成市，「有些共享工作空間只有五成出租率，表現較預期差很多。」



位於沙田區的共享工作空間Circoop，開業不足半年，負責人黃小姐坦言，該區目前只有兩家共享工作空間，開業前以為市場需求大，惟至今共用辦公桌（hot desk）的座位仍未滿座，「始終較多客人會選擇出九龍或香港，租用共享工作空間，我只好在網上賣多些廣告，吸引區內客人。」



為吸客源，黃小姐甫開業即減價。另一共享空間Bloom共同創辦人梁澤明表示，近年愈來愈多新的共享工作空間冒起，但用家的增長幅度卻追不上，「租金大減價，甚至減至六折。」一六年開業的Campfire聯合創辦人及主席馮康形容，經營者數目在數年間倍增，「很多業主也畀得起一、二百萬元裝修費，沒甚麼計劃便開業，（情況）好像不太健康。」同年開業的theDesk行政總裁及聯合創辦人許飈（圖）同意，「很多人也是貪新鮮，甚至開來show-off（炫耀），現在『酒氣』過了，不知道如何經營下去。」



日租辦公桌低至百元



行業急速膨脹，更吸引外地大型連鎖同業進場，競爭更激烈。去年才成立的御一空間創辦人及主席陳恩德直言，近年多家外地「巨無霸」來港擴展業務，「每個辦公室大至十萬、八萬呎，有些七、八層樓高，小型共享工作空間自然感到壓力，難免人心惶惶。」陳恩德更指，大型共享空間喜以銀彈攻勢搶佔市場，不惜以「蝕本價」吸客，重擊小型共享空間的生計；梁先生亦表示，一些大型公司會以低價招攬新客，日租共享辦公桌可低於一百元。



面對嚴峻的經營環境，業內亦有經營者「不服輸」，陳恩德觀察到，部份規模較小的共享工作空間正研究聯營合作的可能性，「可以用番原有的資源，做到雙贏。」御一空間亦曾獲同業邀請洽談合作，惟最終未有成事。馮康亦得悉有行家已組成聯盟，讓雙方會員共用聯盟下的工作空間，擴大成本效益。



除了聯營合作，轉型亦是不少共享空間的出路，以Circoop為例，黃小姐指該處兼營活動場地出租，提升空間的多元性，「我們一開始已提供租場服務，舉辦攝影、派對、興趣班等。」



轉型為近似服務式辦公室的模式亦是一大方向。梁先生表示，近年共用辦公桌的需求逐漸減退，更多人租用工作房間，並以商業客戶及企業部門為主。



